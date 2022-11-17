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Правозащитник Мельников призвал ускорить процесс возвращения Виктора Бута на родину

Правозащитник Мельников призвал ускорить процесс возвращения Виктора Бута на родину

Гражданина РФ Виктора Бута необходимо как можно быстрее вызволить из американской тюрьмы, поскольку состояние его здоровья вызывает серьезные опасения.

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