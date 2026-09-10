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Мировой спрос на уголь может побить рекорд из-за роста цен на газ

Мировой спрос на уголь может побить рекорд из-за роста цен на газ

Мировой спрос на уголь в 2026 году может вырасти на 1,2% и достичь рекордных 8,94 млрд тонн. Об этом сообщает Bloomberg.

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