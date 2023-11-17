С начала года вложения в землю под строительство жилья в Петербурге выросли на 13%

Основу сделок на рынке составили участки, располагающиеся в административных границах города. С начала года на рынке Петербурга и Ленобласти было реализовано заметных участков под жильё и апартаменты на сумму более 76 миллиардов рублей.
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