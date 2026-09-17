БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Избивал детей и травил газом»: в Новосибирске арестовали несовершеннолетнего Самира, залившего 13-летнюю девочку «перцовкой»

«Избивал детей и травил газом»: в Новосибирске арестовали несовершеннолетнего Самира, залившего 13-летнюю девочку «перцовкой»

Изображение сгенерировано нейросетью Алиса Суд избрал меру пресечения приезжему подростку, который устроил травлю школьнице.

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Наталья Павлова

Ну и зачем суд избрал Самиру меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца? Сразу всё семейство на выезд! Пусть только предварительно оплатят лечение девочки, моральный ущерб и штраф в пользу государства. И адвокатов, которые смеют цинично убеждать, суд, что в действиях этого Самира не было состава преступления, вслед. А будет диаспора что-то оспаривать, всем составом на родину. Эти варвары нормального отношения не воспринимают, значит надо с ними жёстко действовать.