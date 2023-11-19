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В Ачинске 12-летнего школьника подозревают в убийстве одноклассника

В Ачинске 12-летнего школьника подозревают в убийстве одноклассника

В Красноярском крае школьника подозревают в убийстве сверстника, который ранее его оскорбил. Следствие считает, что между ними вспыхнул конфликт, когда погибший школьник находился в гостях у одноклассника.

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