«Не вижу, как они могли бы обыграть Red Bull»: Оруджев — о McLaren в Имоле

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев считает, что на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле McLaren ничего не мог противопоставить Red Bull, когда голландец Макс Ферстаппен вышел в лидеры гонки.
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