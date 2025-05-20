«Не вижу, как они могли бы обыграть Red Bull»: Оруджев — о McLaren в Имоле

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев считает, что на Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле McLaren ничего не мог противопоставить Red Bull, когда голландец Макс Ферстаппен вышел в лидеры гонки.