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Царьград

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"ВКонтакте" сообщил о 233 млн шагов участников фестиваля в Екатеринбурге

"ВКонтакте" сообщил о 233 млн шагов участников фестиваля в Екатеринбурге

Участники Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, прошедшего с 11 по 17 сентября, преодолели 233 млн шагов и создали 10,9 тыс.

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