WSJ: перевооружение Германии вызвало панику в Евросоюзе

www.globallookpress.com/Malte Ossowski/SVEN SIMON Германия начала крупнейшую со времен падения Берлинской стены кампанию по перевооружению, что вызвало панику среди европейских соседей.
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