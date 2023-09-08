«Коварная» Германия переиграла «газовую» Россию? «Смешной» итог недолгого правления Шольца

Дмитрий Бакланов Ну может это бесполезная попытка заставить бизнес вложится в разработку будущих энергетических технологий. Создание технологии беспроводной экономически оправданной передачи электроэнергии на межпланетные расстояния, роботов для работы в космических условиях, которые из грунта Луны создадут солнечные панели и космического транспорта для полетов на Луну и доставки этих роботов.

ЮРИЙ ЧИБРЯКОВ Почему не долгое правление его, что отстранили?