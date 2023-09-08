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«Коварная» Германия переиграла «газовую» Россию? «Смешной» итог недолгого правления Шольца

«Коварная» Германия переиграла «газовую» Россию? «Смешной» итог недолгого правления Шольца

Недавно жители Северного Рейна — Вестфалии на собственном опыте убедились во всей «гениальности» альтернативно кучерявого немецкого канцлера и его «светофорной коалиции» с великим «озеленителем» угля — Робертом Хабеком.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Ну может это бесполезная попытка заставить бизнес вложится в разработку будущих энергетических технологий. Создание технологии беспроводной экономически оправданной передачи электроэнергии на межпланетные расстояния, роботов для работы в космических условиях, которые из грунта Луны создадут солнечные панели и космического транспорта для полетов на Луну и доставки этих роботов.
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18 час.
ЮРИЙ ЧИБРЯКОВ
Почему не долгое правление его, что отстранили?
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13 час.
Мельников Александр
Просто попытка бежать впереди паровоза. В России есть и запатентована в десятках патентов технология термо-кокса. Возможно в Германии будет внедрена такая же технология. Безвредная для природы и одновременно крайне экономически выгодная. Подробнее можно прочесть здесь https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3431
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11 час.

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