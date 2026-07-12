После удара украинского беспилотника по остановке в Энергодаре один человек погиб и четверо пострадали

Беспилотник атаковал автобусную остановку в 6:40, погибла женщина 1971 года рождения, троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно, еще один госпитализирован, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Максим Пухов в воскресенье, 12 июля 2026 года.