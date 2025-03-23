Бойцы будут в безопасности: участников операции «Поток» лечат секретным средством Ольга БезродняяОперация «Поток», проходившая в начале марта под Суджей, стала испытанием не только для бойцов, но и для медицинских служб, обеспечивающих их здоровье и безопасность.