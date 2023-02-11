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Бывший глава МИД Югославии: Запад хочет, чтобы Россия вернулась к временам Ельцина

Бывший глава МИД Югославии: Запад хочет, чтобы Россия вернулась к временам Ельцина

Источник: Федеральное агентство новостей Выдающийся сербский дипломат Владислав Йованович, бывший глава МИД Союзной Республики Югославия (1992-1995), а затем ее представитель в ООН (1995-2000), в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей Алине Арсеньевой рассказал о том, как Запад разваливал Югославию, как американцы спровоцировали и затянули войну в Боснии, а также рассказал о «формуле успеха» Турции и о том, почему Запад изолировал от себя остальной мир.

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