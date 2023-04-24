Премьер Японии Кисида: роспуска парламента и новых выборов не будет

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не будет распускать парламент. Такому решению способствовала победа ЛДП по итогам довыборов.
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