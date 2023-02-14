Россиянам рассказали, каких животных опасно заводить в городской квартире

Прежде всего, своим решением жители мегаполисов могут нанести вред самим питомцам. Россиянам, живущим в крупных городах, сложно воссоздать комфортные климатические условия для жизни экзотических животных, это стоит учитывать при выборе питомцев.
Прежде всего, своим решением жители мегаполисов могут нанести вред самим питомцам. Россиянам, живущим в крупных городах, сложно воссоздать комфортные климатические условия для жизни экзотических животных, это стоит учитывать при выборе питомцев.
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