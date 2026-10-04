Русский Карлсбад: чем знаменит московский район Покровское-Стрешнево

Здесь Николай Карамзин писал части своей "Истории государства Российского". Тут расположен единственный в столице речной шлюз, под которым проходит автомобильный тоннель.
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