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Русский Карлсбад: чем знаменит московский район Покровское-Стрешнево

Русский Карлсбад: чем знаменит московский район Покровское-Стрешнево

Здесь Николай Карамзин писал части своей "Истории государства Российского". Тут расположен единственный в столице речной шлюз, под которым проходит автомобильный тоннель.

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