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В США назвали оборону ВС РФ в зоне СВО мощнейшей в Европе за последние 80 лет

В США назвали оборону ВС РФ в зоне СВО мощнейшей в Европе за последние 80 лет

NYT назвала оборону ВС РФ в зоне СВО мощнейшей в Европе за последние 80 лет. В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с сопротивлением, какого не существовало на территории Европы со времен окончания Второй мировой войны.

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Комментарии
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Лев Добрый
А для какой хрени гоните хохлов на мясные штурмы, если знаете, что все они погибнут о русские штыки? 😱👍😜👈
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16 час.

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