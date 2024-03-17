Куба поздравила Путина с успешными результатами на выборах президента РФ

Глава МИД Кубы Бруно Родригес 17 марта на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) поздравил действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина с победой на выборах еще до оглашения окончательных результатов голосования.
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