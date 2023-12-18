Эксперт Кравченко рассказала о качестве китайской одежды и обуви

Мнение о том, что одежда и обувь из Китая - это только дешевый ширпотреб, устарело. Эксперт по управлению fashion-ассортиментом Галина Кравченко уверена, что в Поднебесной есть бренды, которые легко могут заменить ушедшие с российского рынка популярные европейские марки.
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