Забытый рецепт 60-х годов. Так готовила моя бабушка

Простой рецепт вкусного пирога со свежей клубникой. Набор продуктов самый простой, ничего дорого не потребуется, только много ароматной и сладкой ягоды.
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