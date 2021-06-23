Скатерть-Самобранка

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Забытый рецепт 60-х годов. Так готовила моя бабушка

Забытый рецепт 60-х годов. Так готовила моя бабушка

Простой рецепт вкусного пирога со свежей клубникой. Набор продуктов самый простой, ничего дорого не потребуется, только много ароматной и сладкой ягоды.

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