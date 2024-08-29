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Кому повысят пенсии с 1 сентября: ответ экономиста

Некоторые категории получателей социальных выплат с первого осеннего месяца станут чуть богаче.В России с 1 сентября 2024 года нескольким категориям граждан повысят пенсии.

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Комментарии
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Анна Ахметзянова
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