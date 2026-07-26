Священник Плохов указал на недопустимость кремации умерших

Представитель Курганской епархии рассказал об отношении православия к сожжению тел усопших.В последнее время в России наблюдается рост популярности кремации как альтернативы традиционному погребению в землю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии