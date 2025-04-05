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Царьград

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Особая роль Шойгу: Почему его сохраняют во власти?

Особая роль Шойгу: Почему его сохраняют во власти?

Особая роль Шойгу: почему его сохраняют во власти? Доктор политических наук Андрей Пинчук заметил, что бывший министр обороны России сейчас выполняет в основном политическую функцию.

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