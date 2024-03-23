"Отражение единодушия": глава ФМБА – о сдаче крови пострадавшим в "Крокусе"

РЕН ТВ То, что так много людей пришло сдать кровь для пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле", говорит о единодушии россиян, заявила глава ФМБА России Вероника Скворцова во время разговора с журналистами.
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