Разведка США о подводных силах Китая Китайские атомные подводные ракетоносцы типа 094 (Jin) у причалаРуководство ВМС США в последнее время проявляет серьезную обеспокоенность по поводу быстро растущих количественных и качественных возможностей ВМС НОАК.