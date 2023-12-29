Сбыт крупной партии запрещенных веществ пресекли сотрудники полиции в Ростовской области

Реализуя оперативную информацию, сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» при силовой поддержке бойцов специального подразделения задержали 44-летнюю жительницу Волгодонска и ее 29-летнюю дочь, подозреваемых в незаконном обороте запрещенных веществ.