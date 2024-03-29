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«Люди, которые покушаются на Пугачеву, роют себе яму», – Виктор Шендерович* пригрозил россиянам

«Люди, которые покушаются на Пугачеву, роют себе яму», – Виктор Шендерович* пригрозил россиянам

В свете последних событий вокруг Аллы Пугачевой, многие задаются вопросом о ее статусе. Остается ли 74-летняя Примадонна символом народной любви или уже давно стала неформальным иноагентом? Виктор Шендерович* решил прояснить ситуацию.

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Комментарии
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Игорь Морозов
ещё один жидёнок пугает русский народ. Совсем что ли шифером с головки съехали.
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20 час.
ВК
Вад Кук
Маразматичка старая и этот жидович тоже такой же
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18 час.

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