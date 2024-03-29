«Люди, которые покушаются на Пугачеву, роют себе яму», – Виктор Шендерович* пригрозил россиянам

В свете последних событий вокруг Аллы Пугачевой, многие задаются вопросом о ее статусе. Остается ли 74-летняя Примадонна символом народной любви или уже давно стала неформальным иноагентом? Виктор Шендерович* решил прояснить ситуацию.
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