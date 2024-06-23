Политические мутанты

Краткая преамбула для понимания. Целых 23 года Соединенные пока Штаты закрывали глаза на подданство Усамы бен Ладена, просто потому, что ссориться с Саудовской Аравией было дороже - в итоге за событие 9/11 ответили Ирак и Афганистан.