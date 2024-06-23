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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Политические мутанты

Политические мутанты

Краткая преамбула для понимания. Целых 23 года Соединенные пока Штаты закрывали глаза на подданство Усамы бен Ладена, просто потому, что ссориться с Саудовской Аравией было дороже - в итоге за событие 9/11 ответили Ирак и Афганистан.

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