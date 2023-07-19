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Рекордный объем: российский алюминий захватил Лондонскую биржу металлов

Рекордный объем: российский алюминий захватил Лондонскую биржу металлов

Пример Глобального Юга, сотрудничающего с российскими сырьевыми товарами на очень выгодных и прибыльных условиях, побуждает даже западные страны и торговые дома под страхом санкций заключать сделки с товарами из России.

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Комментарии
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Денис Викторович
Не пойму? Почему не перекрыли поставки алюминия в враждебные страны, которые ведут с нами прокси-войну на Украине? Им не хватает алюминия для изготовления дронов, которыми они снабжают Украину? Алюминий используется для изготовления ракет, дронов, авиационной и надводной техники. Я требую, чтобы поставки стратегического сырья немедленно были прекращены, а на дельцов завели уголовное дело о предательстве и спонсировании терроризма!
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