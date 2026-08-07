Спасатели ищут мужчину, пропавшего после падения из лодки на Катуни

К поисковой операции подключились спасатели, правоохранители и добровольцы В Усть-Коксинском районе Республики Алтай спасатели продолжают обследовать реку Катунь в надежде найти 38-летнего мужчину, который выпал из лодки и пропал.
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