В Барнауле на шоссе Ленточный Бор 20 октября произошло ДТП, момент которого попал на камеру. У виновника аварии якобы были признаки алкогольного опьянения, сообщается в группе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".