Медвежий угол
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Медвежий угол

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В Париже туристов кормят продуктами, которые хранят в канализации. А мы их клопам ещё удивляемся

В Париже туристов кормят продуктами, которые хранят в канализации. А мы их клопам ещё удивляемся

Песенка не очень к месту вспомнилась. Про хруст французской булки. А ещё - восторги моей племянницы, которая съездила в Париж в качестве туриста и всё восхищалась, какая там "свобода" - "представляешь, люди сидят и едят где хотят - на ступеньках памятников архитектуры, на газоне у Эйфелевой башни!".

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Комментарии
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Компанцев Сергей
если во франции кормят и туристов и своих мало имущих граждан я так думаю
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13 час.
Волков Владимир
Мне  в молодости один из друзей говорил, что в жизни нужно все попробовать. И &quot;Вдову Клико&quot; и &quot;Дон Периньон&quot; и всякие гастрономические изыски. Многое пробовал, но вот попробовать шаурму  у меня смелости не хватило. Стоит посмотреть на этот продукт и на тех кто их продает, можно сделать вывод: это не тот продукт, который нужно пробовать. Такой же вывод сделал и насчет &quot;Макдональдса&quot;, поэтому  за 35 лет существования этого американского быдлятника, даже не открывал его дверь. Фаст-фуд это еда ленивых, недалеких и не заботящихся о своем здоровье людей. Слава Богу в России идиотов меньше чем в США.
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7 час.
S
Sobering
Да уж. Тут не только вбитое в голову с прошлых времён гонялово за всем хрянцузским и аглицким, а потом и современное причастие к иностранческой маскультуре с едаловом, тут и безмерная глупость в отношении своего здоровья. Хотя чисто совковое жарение беляшей с чебуреками в прошлогоднем масле и заставило людей обратиться к другому дерьму в виде всяческих догов, да к объедкам в виде питцы. Что такое питца? Это позавчерашние смешанные и запечёные объедки в Италии. А наши дурни принимают это как за нечто вкусное.
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1 час.

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