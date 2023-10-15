В Париже туристов кормят продуктами, которые хранят в канализации. А мы их клопам ещё удивляемся

Волков Владимир

Мне в молодости один из друзей говорил, что в жизни нужно все попробовать. И "Вдову Клико" и "Дон Периньон" и всякие гастрономические изыски. Многое пробовал, но вот попробовать шаурму у меня смелости не хватило. Стоит посмотреть на этот продукт и на тех кто их продает, можно сделать вывод: это не тот продукт, который нужно пробовать. Такой же вывод сделал и насчет "Макдональдса", поэтому за 35 лет существования этого американского быдлятника, даже не открывал его дверь. Фаст-фуд это еда ленивых, недалеких и не заботящихся о своем здоровье людей. Слава Богу в России идиотов меньше чем в США.