Русская весна
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Русская весна

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«Сотни тысяч погибли»: на Западе возмутились из-за события в Киеве

«Сотни тысяч погибли»: на Западе возмутились из-за события в Киеве

Сотни тысяч украинцев погибли из-за Владимира Зеленского и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

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Комментарии
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Eduard
Есть на Западе умные люди,которых словами не одурачить! Майдан первопричина войны,причем изначально Гражданской!
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12 час.
Eduard
Боря! Вы Украине нужны на фронте.Причешись и иди на войну!
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12 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Как же он правильно сказал про клуб убийц- два подонка Зеленский и Боря Дж. Но им было мало трупов на Донбасе , так положили в Курской области 14000 тыс человек - ради амбиций!! Страшно подумать сколько матерей потеряли своих сыновей, дети отцов!! Им похрену!!
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11 час.

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