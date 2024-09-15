«Сотни тысяч погибли»: на Западе возмутились из-за события в Киеве

НЛ

Нина Лубенкова

Как же он правильно сказал про клуб убийц- два подонка Зеленский и Боря Дж. Но им было мало трупов на Донбасе , так положили в Курской области 14000 тыс человек - ради амбиций!! Страшно подумать сколько матерей потеряли своих сыновей, дети отцов!! Им похрену!!