Орбан усложняет жизнь ЕС и готовится к трансатлантической схватке

Зеленый депутат Европарламента Даниэль Фройнд требует, чтобы Орбан был лишен председательства в Совете ЕС: "Орбан делает именно то, чего многие боялись в первую неделю своего председательства в Совете: наносит ущерб.
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