За прошедшие сутки в области зарегистрировано шесть ДТП с пострадавшими

В Фурманове 07-20 по улице Тимирязева 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Гранта» при выезде с прилегающей территории, совершила столкновение с 20-летней девушкой, движущейся на электрическом самокате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии