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Политический вестник

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Смотрите на улыбку Белоусова: Изменения в ядерной доктрине России

Смотрите на улыбку Белоусова: Изменения в ядерной доктрине России

Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже при получении достоверных данных о массированном старте средств воздушно-космического нападения, в том числе ракет и беспилотников, и пересечении ими государственной границы России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Хотелось  бы  верить тому, что  говорят.
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12 час.
Tania Еременко
Если бы Белоусов принял правильное решение по генералу Ивану Попову, цены бы ему не было!!!! Свободу генералу!!!
Ответить
9 час.

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