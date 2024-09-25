Смотрите на улыбку Белоусова: Изменения в ядерной доктрине России

Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже при получении достоверных данных о массированном старте средств воздушно-космического нападения, в том числе ракет и беспилотников, и пересечении ими государственной границы России.
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