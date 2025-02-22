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Царьград

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  • Амара Карпова
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  • Leon Dan
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    Гнать их из Европы надо.Какие зарплаты,эти твари сбили боинн с гражданами Европы!Украине предрекли...

Российские войска "Днепр" нанесли удар: потери ВСУ до 85 солдат

Российские войска "Днепр" нанесли удар: потери ВСУ до 85 солдат

Группировка "Днепр" эффективно атаковала украинские войска в Запорожской и Херсонской областях. По данным Минобороны РФ, противник понёс значительные потери: до 85 военнослужащих, а также техника и вооружение.

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