Рубио будет исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио будет одновременно исполнять обязанности советника президента по национальной безопасности в течение по меньшей мере шести месяцев, газета Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Белого дома.
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