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Рубио будет исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности

Рубио будет исполнять обязанности советника президента США по нацбезопасности

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио будет одновременно исполнять обязанности советника президента по национальной безопасности в течение по меньшей мере шести месяцев, газета Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников Белого дома.

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