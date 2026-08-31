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Крымская газета

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Крымские хирурги освоили новые методики лечения сложных поражений сосудов сердца

Крымские хирурги освоили новые методики лечения сложных поражений сосудов сердца

На базе РКБ им. Н. А. Семашко прошёл мастер-класс по лечению сложных поражений коронарных артерий.

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