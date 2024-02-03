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“У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно”, – доктор Шестаков обвинил в допинг-деле Валиевой тренеров и врачей

“У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно”, – доктор Шестаков обвинил в допинг-деле Валиевой тренеров и врачей

Известный врач и специалист в области медицины, доктор наук Андрей Шестаков, высказал свою озабоченность относительно набора препаратов, обнаруженных в крови у фигуристки Камилы Валиевой.

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Комментарии
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holms sherlok
ВАДА доверия нет, они теперь что хочешь намешают в анализы. С таким набором которое нашли в крови сразу можно кони двинуть... Вопрос как они там оказались? ответ сами ВАДА подмешало..
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12 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Это точно,подстава за подставой на Россию.Наши спортсмены всегда были первыми,они молодцы.И плевать на ВАД на всех кто гнобит наших спортсменов.
Ответить
5 час.

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