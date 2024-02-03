“У Валиевой такой букет препаратов, что становится страшно”, – доктор Шестаков обвинил в допинг-деле Валиевой тренеров и врачей

Известный врач и специалист в области медицины, доктор наук Андрей Шестаков, высказал свою озабоченность относительно набора препаратов, обнаруженных в крови у фигуристки Камилы Валиевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгению Цыганову припомнили интервью с Собчак, в котором он поддержал Украину
- Стало известно, что после пранка Лексуса и Вована Людмилу Улицкую лишили звания почетного профессора и авторских отчислений
- “Сколько можно лгать, выдавая кислое за полосатое”, – Мария Захарова раскрыла всю правду о “голой” вечеринке Насти Ивлеевой
Свежие комментарии