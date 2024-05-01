Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Украинский президент Владимир Зеленский, выполняющий заказ Запада на уничтожение своей нации, может скоро столкнуться с необходимостью массовой генерации искусственным интеллектом специалистов различных профессий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии