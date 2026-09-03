Новая реальность: как выборы в Госдуму изменят политический ландшафт России Юлия ЧелкановаДепутат Госдумы и экономист Михаил Делягин в эфире телеканала «Царьград» раскрыл механизм, по которому российское законодательство иногда отступает от изначально принятых решений.
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