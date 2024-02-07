Глава ФХР Третьяк: непонятно, зачем Валиевой что-то принимать, она сильнейшая

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что хоккеисты поддерживают российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая была дисквалифицирована из-за нарушения антидопинговых правил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии