«Маленькая, да удаленькая»: Никарагуа позволяет России превратить территорию США в пролив

Хорошо если так, а вдруг не насрут а уе...бут по Никарагуа. В Панаме они за несколько часов управились. Они цацкаться не будут и не будут проявлять жесты доброй воли.

Сергей Догадин

Если верить такой "писанине" мы уже и на Кубе шпионские центры открыли или вот вот откроем, и черт его знает где только не собираемся.А на проверку оказывается что это воспаленная фантазия дураков авторов, и в реальности ничего нет. Если собираешься делать что то серьезное, то об этом не нужно кричать на весь свет. Как говорил Великий Император Наполеон - " Лучший план тот который скрыт от врага пока ты его не выполнил".