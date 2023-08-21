Новости о размещении российских крылатых ракет в Никарагуа не могли остаться незамеченными мировым сообществом.
«Маленькая, да удаленькая»: Никарагуа позволяет России превратить территорию США в пролив
Комментарии
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Сергей Догадин
Хорошо если так, а вдруг не насрут а уе...бут по Никарагуа. В Панаме они за несколько часов управились. Они цацкаться не будут и не будут проявлять жесты доброй воли.
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9 час.
Сергей Догадин
Если верить такой "писанине" мы уже и на Кубе шпионские центры открыли или вот вот откроем, и черт его знает где только не собираемся.А на проверку оказывается что это воспаленная фантазия дураков авторов, и в реальности ничего нет. Если собираешься делать что то серьезное, то об этом не нужно кричать на весь свет. Как говорил Великий Император Наполеон - " Лучший план тот который скрыт от врага пока ты его не выполнил".
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9 час.
Ирина Черных
Судя по походке Байдена, Вы правы.
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2 час.
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