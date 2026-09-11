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Удары по дата-центрам возвращают ВСУ в прошлое тысячелетие

Удары по дата-центрам возвращают ВСУ в прошлое тысячелетие

ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

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