В Краснодарском крае полицейские пресекли деятельность браконьера

В результате проведения рейдовых мероприятий по охране водных биологических ресурсов на берегу подходного канала, впадающего в Ахтарский лиман, сотрудники полиции заметили мужчину, который добывал рыбу с использованием запрещенных орудий лова.
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