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Губернатор Сальдо рассказал о работе партизан в подконтрольном Киеву Херсоне

Губернатор Сальдо рассказал о работе партизан в подконтрольном Киеву Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что партизаны в городе Херсон, который находится под контролем киевских властей, скапливают оружие с целью присоединиться к борьбе за освобождение правобережной части региона.

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