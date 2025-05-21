Более 100 приморских школьников стали участниками конкурса «Инженеры FESCO»

Транспортная группа FESCO («Группа», «FESCO», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») и детский технопарк «Кванториум» подвели итоги образовательного конкурса научно-технических решений «Инженеры FESCO».
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