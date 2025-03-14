Более 10 автомобилей столкнулись в Новгородской области

11 легковых и грузовых машин стали участниками ДТП в Валдайском округе Новгородской области. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба управления Госавтоинспекции УМВД РФ по региону в своем Telegram-канале.
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