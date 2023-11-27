Собянин: Цифровая платформа открыла новые возможности кинопроизводства в Москве

На платформе можно выбрать более 520 локаций и объектов Московской цифровой киноплатформой жители воспользовались почти 400 раз с начала ее работы в сентябре этого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на персональном сайте.
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