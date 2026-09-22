Лавров назвал накат на культуру РФ частью борьбы Запада с ценностями

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что остервенелый накат на российскую культуру, включающий в себя закрытие культурных центров в Германии и генерального консульства РФ в Бонне, является частью борьбы Запада с традиционными ценностями.
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